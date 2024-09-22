Туреччина «підкине» тепла: на українців чекає ще тиждень справжнього літа

Досить тепла погода, яка встановилася цими вихідними, не зазнає особливих змін і протягом нового тижня — подекуди очікуються аномально високі для вересня градуси.

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«У зв'язку з розвитком циклонічної діяльності в західній та центральній Європі, над територією України переважатимуть повітряні потоки південного та південно-східного напрямку. За рахунок такої атмосферної циркуляції, до нас почне надходити тепліше повітря з Туреччини та країн Балканського півострова. Значних дощів на найближчого тижня не передбачається, лише у західній частині часом відзначатимуться помірні опади», — прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич.

У понеділок, 23 вересня, на всій території країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у західних та місцями північних областях можливі тумани. Вітер переважно північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, у центральних та південних областях +11…+16 °С; вдень +23…+29 °С, на крайній півночі та в Карпатах +18…+23 °С.

У вівторок, 24 вересня, завдяки впливу антициклону збережеться тепла та суха погода у більшості областей нашої країни. Вітер східний/південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, у південних областях +12…+17 °С; вдень +24…+29 °С, у Карпатах +18…+23 °С.

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У середу, 25 вересня, у західних областях, а також місцями у Приазов'ї очікуються дощі, вночі на Закарпатті та у Карпатах можливі сильні дощі. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східного спрямування, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, на північному сході +5…+10 °С; вдень +21…+26 °С, у західних областях місцями +16…+21 °С.

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У четвер, 26 вересня, місцями у західній частині, а також у Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, часом з грозами. В решті областей України без опадів. Вітер південний / південно-східний, 7−12 м / с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, на півдні та узбережжі морів +15…+20 °С; вдень +22…+27 °С, у Карпатах +16…+21 °С.

У п'ятницю, 27 вересня, у північних регіонах подекуди можливий невеликий дощ, на решті території України без істотних опадів. Вітер південного/південно-західного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на півдні та узбережжі морів +16…+21 °С; вдень +24…+29 °С, на крайньому заході +18…+23 °С.

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У суботу, 28 вересня, в Україні переважно без опадів, лише у західних областях очікується дощова та прохолодна погода. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +12…+18 °С, на півдні та узбережжі морів +16…+21 °С; вдень у північних та західних областях +17…+22 °С, у центральних, південних та східних регіонах +25…+30 °С.

У неділю, 29 вересня, нестійка погода з дощами очікується у західних, північних та центральних областях. На сході та півдні країни ще збережеться тепла та суха погода. Вітер південно-західний із переходом у західній частині на північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С; у західних та північних областях +17…+22 °С.

А синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що зміни погоди у бік похолодання та опадів очікується з 29 вересня.

Фото зі сторінки М.Діденка

Раніше синоптик Наталія Птуха, прогнозуючи погоду в Україні цієї осені, зазначала, що для вересня та жовтня середньомісячна температура очікується на два-три градуси вище за кліматичну норму, а у листопаді вона буде ближчою до кліматичної норми.

Фото Pixabay

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