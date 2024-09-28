Декілька хвиль дронів протягом трьох годин: як Київ відбив нічну атаку «Шахедів»

В ніч на 28 вересня ворог знову спробував уразити об'єути на території Києва за допомогою своїх дронів-камікадзе.

Втім, півтора десятка БПЛА типу Shahed, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці, повідомили у військовій адміністрації, додавши, що це була вже десята повітряна атака на Київ з початку вересня.

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Ударні БпЛА були запущені з південного та північно-східного напрямків і заходили на столицю кількома хвилями. Тож повітряна тривога тривала близько трьох години.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення.

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«Інформація щодо постраждалих наразі не надходила», — йдеться у повідомленні КМВА.

Також стало відомо про ураження дронами рф кількох об'єктів у Сумах — під час першої нічної атаки постраждав лікувальний заклад, а під час другого ворог спрямував БпЛА типу «Шахед» на житловий сектор.

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Постраждали під час нічної атаки ворога й інфраструктурні об'єкти на Одещині — там у Білгород-Дністровському районі відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки. Пожежа була оперативно ліквідована на загальній площі 600 кв. м, розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, показавши фото руйнувань.

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Дещо згодом у Повітряних Силах поінформували, що ворог здійснив також пуски по Україні своїх балістичних та керованих авіаційних ракет:

2 балістичні ракети «Іскандер-М» запущено із окупованого Криму;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 — з повітряного простору окупованої частини Запорізької обл.;

73 ударних БПлА типу Shahed — із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (всі — рф), а також з мису Чауда в Криму.

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed».

Бойова робота тривала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку росії, а ще три були локаційно втрачені на території України.

Також нагадаємо про жорстокий ракетний удар ворога по Кривому Рогу 27 вересня — там було уражено будівлю управління поліції, розбирання завалів триває досі.

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