ППО понад три години відбивала масову атаку дронів на Київ минулої ночі: що відомо про наслідки (фото)

У ніч проти понеділка, 16 вересня, ворог здійснив чергову атаку з повітря на Київ, застосувавши «шахеди». Основний напрямок — Київщина.

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Як повідомили у КМВА, це вже восьма повітряна атака російських окупантів на Київ за першу половину вересня.

«На відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин. На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами. Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятка БпЛА ворога! За попередньою інформацією, в Києві без постраждалих та руйнувань», — зазначив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

А керівник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що ворожі цілі в області були знищені, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.

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«На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка. Її госпіталізовано в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога. Станом на 8:30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи. В чотирьох районах виникли загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано», — додав він.

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В командуванні Повітряними Силами ЗСУ зазначили, що з 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски із Курська та Єйська — рф).

«В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що напередодні ворог бив по Дніпропетровщині та Харківщині. Під ударами була житлова забудова.

Фото з відкритих джерел

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