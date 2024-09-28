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Спорт

Колишній тренер збірної України помер незадовго до ювілею (фото, відео)

10:01 28 вересня 2024
Джо Вольф

У віці 59 років раптово помер колишній гравець НБА та тренер збірної України з баскетболу Джо Вольф, повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Х журналіст Марк Віллер. Раніше ексбаскетболіста збірної Туреччини знайшли мертвим у його будинку.

За інформацією джерела, причиною смерті американця став серцевий напад.

У період з 2012 до 2014 року Вольф працював у тренерському штабі збірної України, виконуючи обов'язки асистента Майка Фрателло.

Зазначимо, що, бувши гравцем, Вольф виступав за «Лос-Анджелес Кліпперс», «Денвер Наггетс», «Бостон Селтікс», «Портленд Трейл Блейзерс», «Шарлотт Хорнетс», «Орландо Меджік», «Мілуокі Бакс», а також за іспанський «Леон».

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У найсильнішій лізі світу — НБА — баскетболіст провів 11 сезонів та зіграв 606 поєдинків.

У 2023−2024 роках він входив до тренерського штабу «Вісконсін Херд». Раніше Джо Вольф був помічником головного тренера у командах НБА «Мілуокі Бакс» та «Бруклін Нетс». 17 грудня фахівцю, який на зорі кар'єри грав в одній команді з легендарним Майклом Джорданом, виповнилося б 60 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексбаскетболіст збірної України загинув під час ракетного обстрілу Львова.

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