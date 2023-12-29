Ексгравець збірної України загинув внаслідок ракетного обстрілу Львова

Масована ракетна атака території України, яку вранці 29 грудня вчинили російські терористи, забрала у Львові життя знаменитого українського спортсмена, колишнього баскетболіста «Будівельника» та збірної України 44-річного Віктора Кобзистого. Раніше колишній баскетболіст збірної України помер у 33 роки.

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Сумну новину повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін. «Сьогодні під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Віктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним», — написав чиновник.

Зазначимо, що під час ігрової кар'єри Кобзистий виступав за «ЦСКА-Ріко», «Азовмаш», «Будівельник» та «Дніпро», ставши чемпіоном України 2011-го, також протягом трьох років у 1990-х він захищав кольори російської «Самари-2», а у складі збірної України став учасником двох чемпіонатів Європи 2001 та 2005 років.

Віктор Кобзистий грав за збірну України на двох чемпіонатах Європи

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Завершивши кар'єру у 2011 році, Віктор Кобзистий працював асистентом наставника «Будівельника», головним тренером «Дніпра АЗОТ», а також обіймав посаду президента БК «Кремень». На тренерському містку він двічі перемагав у чемпіонаті України, вигравав Кубок Суперліги та Кубок країни. У жовтні-листопаді 2023-го фахівець був головним тренером жіночої команди «Динамо» (Київ).

У Віктора Кобзистого залишилися дружина та двоє синів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіонка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга дала волю емоціям після ракетного обстрілу України.

Фото Facebook, колаж «24 канали»

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