Віцечемпіона Європи знайшли мертвим у його будинку: відома причина смерті гравця-гіганта (фото)

Віцечемпіона Європи з баскетболу у складі збірної Туреччини, 48-річного Асіма Парса (при народженні Пащанович) знайдено мертвим у його будинку в Калесії на північному сході Боснії та Герцеговини, повідомляє kurir.rs. У МВС кантону Тузла уточнили, що титулований спортсмен наклав на себе руки через повішення. Раніше найкращий бомбардир збірної на чемпіонаті світу пішов із життя у 24 роки.

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Вихованець боснійського клубу «Слобода», який став чемпіоном Югославії серед юніорів, після початку боснійської війни перебрався до Туреччини. 1994-го, змінивши прізвище Пащанович на Парс, центровий прийняв турецьке громадянство. У складі збірної Туреччини він провів 120 матчів, завоювавши 2001 року срібні медалі чемпіонату Європи.

Асім Парс зіграв у складі збірної Туреччини 120 матчів

На клубному рівні чотириразовий чемпіон Туреччини зі зростом 213 см грав за «Галатасарай», «Фенербахче», «Ефес Пілсен», «Тюрк Телеком» та інші клуби (зокрема, у росії — за московське «Динамо» та ростовський «Локомотив»), завершивши кар'єру у 2013-му в «Ердімірспорі»

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У Асіма Парса залишилися дружина Амре, а також 21-річний син Емре та 14-річна дочка Сайра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній баскетболіст збірної України помер у 33 роки.

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