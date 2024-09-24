Віцечемпіона Європи знайшли мертвим у його будинку: відома причина смерті гравця-гіганта (фото)
Віцечемпіона Європи з баскетболу у складі збірної Туреччини, 48-річного Асіма Парса (при народженні Пащанович) знайдено мертвим у його будинку в Калесії на північному сході Боснії та Герцеговини, повідомляє kurir.rs. У МВС кантону Тузла уточнили, що титулований спортсмен наклав на себе руки через повішення. Раніше найкращий бомбардир збірної на чемпіонаті світу пішов із життя у 24 роки.
Вихованець боснійського клубу «Слобода», який став чемпіоном Югославії серед юніорів, після початку боснійської війни перебрався до Туреччини. 1994-го, змінивши прізвище Пащанович на Парс, центровий прийняв турецьке громадянство. У складі збірної Туреччини він провів 120 матчів, завоювавши 2001 року срібні медалі чемпіонату Європи.
На клубному рівні чотириразовий чемпіон Туреччини зі зростом 213 см грав за «Галатасарай», «Фенербахче», «Ефес Пілсен», «Тюрк Телеком» та інші клуби (зокрема, у росії — за московське «Динамо» та ростовський «Локомотив»), завершивши кар'єру у 2013-му в «Ердімірспорі»
У Асіма Парса залишилися дружина Амре, а також 21-річний син Емре та 14-річна дочка Сайра.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній баскетболіст збірної України помер у 33 роки.398
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