У Сумах є загиблі після удару окупантів по медустанові (фото)
Удар ворожих БПЛА по Сумах коштував життя щонайменше 5 пацієнтам лікувального закладу.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок першого обстрілу загинула одна людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Одразу ж розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.
Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські.
І саме під час евакуації хворих ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського було поранено.
«Другий день поспіль українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу. В Кривому Розі продовжуються пошуки на місці вчорашнього удару по будівлі поліції. За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами», — констатував міністр.
Нагадаємо, що у Кривому Розі напередодні ворог використав балістичну ракету для цілеспрямованого удару по будівлі районного управління поліції.92
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