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Події

У Сумах є загиблі після удару окупантів по медустанові (фото)

9:42 28 вересня 2024
Ілюстративне фото руйнувань

Удар ворожих БПЛА по Сумах коштував життя щонайменше 5 пацієнтам лікувального закладу.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок першого обстрілу загинула одна людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Одразу ж розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

Наслідки атаки БПЛА

Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські.

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І саме під час евакуації хворих ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського було поранено.

«Другий день поспіль українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу. В Кривому Розі продовжуються пошуки на місці вчорашнього удару по будівлі поліції. За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами», — констатував міністр.

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Нагадаємо, що у Кривому Розі напередодні ворог використав балістичну ракету для цілеспрямованого удару по будівлі районного управління поліції.

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