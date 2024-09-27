Прямий «приліт» у будівлю поліції і люди під завалами: з’явились фото наслідків удару росії по Кривому Рогу

В п'ятницю, 27 вересня російські війська атакували ракетою будівлю управління поліції у Кривому Розі Дніпропетровської області. Є постраждалі та загибла, людей продовжують шукати під завалами.

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Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Згодом у Нацполіції України розповіли, що російські війська вдарили по будівлі місцевого управління поліції. Під завалами можуть бути люди.

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«Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди», — йшлося у повідомленні.

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Крім будівлі поліції, постраждали будинки, розташовані поруч. За словами глави Ради оборони міста Олександра Вілкула, у будівлю поліції було пряме влучення.

«Близько 12.20 кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до п'яти людей — двох госпіталізовано, трьох — ні», — зазначив він.

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Відомо, що понівечено 23 приватні будинки та 3 дев'ятиповерхівки, навчальний заклад, пошкоджено понад вісім десятків автомобілів, з них 8 службових.

Після 13:00 у Кривому Розі вже стало відомо про шість постраждалих та одну загиблу жінку.

«На жаль під завалами знайшли загиблу людину. Жінка. Під завалами можуть ще перебувати троє людей. Пошуково-рятувальна операція продовжується. Сподіваємось на краще…» — написав Вілкул.

Своєю чергою пораненим надається допомога.

«Троє поранених — чоловіки 1978, 1979 та 1986 р. н. були оперативно доставлені до лікарень міста. Наразі всі троє в стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці», — додав він.

Нагадаємо, що в ніч на 27 вересня російські війська атакували Україну дронами і ракетами. Зокрема, під удар безпілотників потрапив Ізмаїл. Там троє людей загинули, ще 14, в тому числі троє дітей, постраждали.

Крім того, під ракетний удар потрапило і місто Дніпро. Тут через обстріл було пошкоджено промисловий об'єкт, там почалася пожежа. Загалом росія запустила по Україні ракету «Іскандер», дві ракети Х-22 и 32 дрони. ППО збила 24 «шахеди».

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