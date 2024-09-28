Нічна атака дронів: на Київщині пошкоджено житлові будинки, на Полтавщині — об'єкт енергетики
Під час нічної атаки дронів-камікадзе у столичній області зафіксовано падіння уламків. За повідомленням очільника ОВА Руслана Кравченка, їх зафіксували в чотирьох районах.
Зокрема в одному з населених пунктів пошкоджень зазнали шість приватних будинків, господарча та адміністративна будівлі. Втім, пошкодження кваліфіковано як незначні: в будинках вибито вікна.
В іншому районі було побито дах ангару приватного підприємства. Також виявлено падіння уламків на території пожежної частини.
Також сталося декілька загорань трав'яного настилу. Наразі всі пожежі вже ліквідовані.
А на території Полтавщини внаслідок атаки було знеструмлено 72 побутових та 22 юридичних споживачів.
«Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання», — поінформував голова ОВА Федір Пронін.
Також нагадаємо про наслідки атаки ворога на прикордонні Суми — там поранень зазнали медики, поліцейські і пацієнти лікарні, яку уразив БПЛА.331
Читайте нас у Facebook