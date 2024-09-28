Нічна атака дронів: на Київщині пошкоджено житлові будинки, на Полтавщині — об'єкт енергетики

Під час нічної атаки дронів-камікадзе у столичній області зафіксовано падіння уламків. За повідомленням очільника ОВА Руслана Кравченка, їх зафіксували в чотирьох районах.

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Зокрема в одному з населених пунктів пошкоджень зазнали шість приватних будинків, господарча та адміністративна будівлі. Втім, пошкодження кваліфіковано як незначні: в будинках вибито вікна.

В іншому районі було побито дах ангару приватного підприємства. Також виявлено падіння уламків на території пожежної частини.

Також сталося декілька загорань трав'яного настилу. Наразі всі пожежі вже ліквідовані.

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А на території Полтавщини внаслідок атаки було знеструмлено 72 побутових та 22 юридичних споживачів.

«Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання», — поінформував голова ОВА Федір Пронін.

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Також нагадаємо про наслідки атаки ворога на прикордонні Суми — там поранень зазнали медики, поліцейські і пацієнти лікарні, яку уразив БПЛА.

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