Кабмін хоче забрати гроші з деяких банківських рахунків переселенців-пенсіонерів: кого це стосується

Якщо у державному бюджеті на поточний рік передбачили збільшення оборонних видатків, то в наступному році Уряд навпаки, планує забрати з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців гроші, якщо ці рахунки не використовувалися протягом року. Відповідні норми містяться у проєкті бюджету на 2025 рік, який Кабінет Міністрів затвердив і виніс на розгляд парламенту, пише Економічна правда.

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Так стаття 41 зобов'язує Ощадбанк переказати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку, назад до Пенсійного фонду. Це стосується тих рахунків пенсіонерів-переселенців, за якими не було руху коштів (зняття готівки, безготівкових розрахунків чи переказів) протягом останніх 12 місяців, тобто впродовж 2024 року.

Крім того, Уряд пропонує забрати гроші з рахунків пенсіонерів-переселенців, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися. Найбільше це стосується переселенців, зареєстрованих до повномасштабного вторгнення рф.

Втім, якщо після вилучення коштів з пенсійних рахунків переселенець вирішить звернутися до ПФУ чи Ощадбанку, то держава відновить виплату пенсії такій особі. Порядок відновлення виплат ще має затвердити Кабмін.

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Відзначимо, що за розрахунками Мінфіну орієнтовна сума коштів, яку можуть вилучити з рахунків пенсіонерів-переселенців, становить 11,3 млрд грн.

Нагадаємо, що пройти фізичну ідентифікацію переселенець може й дистанційно — за паспортом у «Дії».

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