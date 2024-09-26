Ідентифікація пенсіонера в ПФУ можлива за паспортом у додатку Дія

Чи може пенсіонер пройти ідентифікацію у ПФУ за паспортом у «Дії»: у Мінсоцполітики дали однозначну відповідь

Для того, щоб щоб перевірити, чи дійсно виплату від держави отримує саме та особа, якій вони призначені, отримувачі пенсій та соціальних виплат періодично проходять фізичну ідентифікацію.

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Як уточнюють в Мінсоцполітики, ідентифікацію можна пройти як офлайн, так і онлайн.

Якщо пенсіонер вирішив прийти у сервісний центр ПФУ, аби пройти ідентифікацію, то він має надати документ, аби підтвердити свою особу.

Оскільки між ПФУ та Міністерство цифрової трансформації діють обміни електронними документами, це означає, що сервісні центри ПФУ для підтвердження особи відвідувача можуть приймати е-паспорт (ID-картку), сформований у мобільному застосунку «Дія».

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Нагадаємо, що переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію через «Ощадбанк», мають проходити ідентифікацію кожні пів року. Востаннє вони мали це зробити до 31 березня 2024 року. Наразі для таких людей крайній термін — 30 вересня 2024 року.

Фото Pixabay

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