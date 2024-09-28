41.01 / 41.53 45.86 / 46.50
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У Києві зникли горобці: екологи шоковані і пояснюють, чим це загрожує столиці

14:50 28 вересня 2024
Горобці

Київські екологи, які нещодавно переймалися якістю повітря у столиці, знову б'ють на сполох — за їхнім спостереженням, цього року у місті практично зникли горобці — порівняно з попередніми роками їх кількість впала в 50 і більше разів!

Зоохахисники впевнені, що це призведе до екологічної катастрофи, бо через зникнення горобців можуть загинути київські парки, а шкідники знищать сади.

А ще знищення горобців загрожує новою навалою каштанової молі, яка знищує символи Києва.

На думку представників Київського еколого-культурного центру, для зникнення горобців є дві основні причини:

РЕКЛАМА
  • «гламуризація» київських парків, коли вирубуються старі дуплисті дерева і горобцям ніде гніздиться;
  • систематичний покіс трав у зеленій зоні міста, через який злітки (пташенята, які вчаться літати) горобців та багатьох інших птахів було позбавлено їх кормової бази — комах.

«Наприкінці 1950-х у Китаї також знищили горобців. Розплодилися гусениці, які з'їли врожай. Від голоду загинуло близько 20 мільйонів китайців», — нагадують екологи.

Нагадаємо, що раніше екоактивісти надали рекомендації, як відлякати птахів від городу безпечним для них способом.

РЕКЛАМА

223

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсії у вересні більше не буде: що сталося

яблучний пиріг

Смачний яблучний пиріг за 5 хвилин: просто вилийте тісто у форму і викладіть яблука

карти

Левам — «Сила», Водоліям — «Місяць», а Близнюкам — «Закохані»: Таро-прогноз на суботу, 28 вересня

Людмила Листопад

«Почуваюся, як перша жінка-космонавт»: історія єдиної в Україні водійки в компанії з міжміських пасажирських перевезень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту