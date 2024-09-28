У Києві зникли горобці: екологи шоковані і пояснюють, чим це загрожує столиці

Київські екологи, які нещодавно переймалися якістю повітря у столиці, знову б'ють на сполох — за їхнім спостереженням, цього року у місті практично зникли горобці — порівняно з попередніми роками їх кількість впала в 50 і більше разів!

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Зоохахисники впевнені, що це призведе до екологічної катастрофи, бо через зникнення горобців можуть загинути київські парки, а шкідники знищать сади.

А ще знищення горобців загрожує новою навалою каштанової молі, яка знищує символи Києва.

На думку представників Київського еколого-культурного центру, для зникнення горобців є дві основні причини:

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«гламуризація» київських парків, коли вирубуються старі дуплисті дерева і горобцям ніде гніздиться;

систематичний покіс трав у зеленій зоні міста, через який злітки (пташенята, які вчаться літати) горобців та багатьох інших птахів було позбавлено їх кормової бази — комах.

«Наприкінці 1950-х у Китаї також знищили горобців. Розплодилися гусениці, які з'їли врожай. Від голоду загинуло близько 20 мільйонів китайців», — нагадують екологи.

Нагадаємо, що раніше екоактивісти надали рекомендації, як відлякати птахів від городу безпечним для них способом.

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