Під Києвом горять торфовища: в столиці погіршилась якість повітря

У Києві знов погіршилася якість повітря.

В КМДА ймовірною причиною називають пожежі в екосистемах, зокрема, горіння торфу

ВІДЕО ДНЯ

А в Державній служба України з надзвичайних ситуацій повідомили, що виявили 3 осередки займання торфу в Київській області. Так, наразі триває ліквідація пожеж у Броварському районі. Їхня площа становить 15,7 га окремими осередками.

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

Надзвичайники зазначають, що до ліквідації пожеж залучили 75 працівників та 21 одиницю техніки.

РЕКЛАМА

У КМДА порадили киянам у випадку появи задимленості зачинити вікна, а також відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Читайте також: Через війну в Україні розвиваються супербактерії. Вони не бояться антибіотиків, — ЗМІ

РЕКЛАМА

Слідкувати за поточним станом якості повітря у Києві можна за у додатку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, що екологи наразі займаються проблемою забруднення річки Сейм, яка впадає у Десну. Забруднена вода потрапила в Україну з російської території.

Фото ДСНС



113

Читайте нас у Facebook