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Суспільство та люди

Під Києвом горять торфовища: в столиці погіршилась якість повітря

14:11 3 вересня 2024
Пожежники

У Києві знов погіршилася якість повітря.

В КМДА ймовірною причиною називають пожежі в екосистемах, зокрема, горіння торфу

А в Державній служба України з надзвичайних ситуацій повідомили, що виявили 3 осередки займання торфу в Київській області. Так, наразі триває ліквідація пожеж у Броварському районі. Їхня площа становить 15,7 га окремими осередками.

Фото ДСНС

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Надзвичайники зазначають, що до ліквідації пожеж залучили 75 працівників та 21 одиницю техніки.

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У КМДА порадили киянам у випадку появи задимленості зачинити вікна, а також відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

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Слідкувати за поточним станом якості повітря у Києві можна за у додатку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, що екологи наразі займаються проблемою забруднення річки Сейм, яка впадає у Десну. Забруднена вода потрапила в Україну з російської території.

Фото ДСНС

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