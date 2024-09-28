41.01 / 41.53 45.86 / 46.50
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Автоцистерна таранила блокпост на Рівненщині: загинув поліцейський (фото)

14:01 28 вересня 2024
На місці ДТП

В Україні стався черговий дорожній інцидент на блокпосту — цього разу на Рівненщині автоцистерна протаранила пост охорони, вбивши 40-річного поліцейського та травмувавши 28-річного кінолога. Також отримав травми і військовослужбовець, додали в Поліції Рівненщини.

Автопригода сталася у суботу, 28 вересня, близько 08:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин.

Попередньо: водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.

РЕКЛАМА

Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду — тверезий. Наразі він затриманий.

Що ж до цистерни, то вона була наповнена газом, але на щастя, не розгерметизувалась.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо про масштабне смертельне ДТП на Житомирщині, де вантажний автомобіль DAF з напівпричепом (цистерною) скоїв наїзд на пасажирський автобус, що призвело до загибелі дев'ятьох і травмування 16 осіб.

РЕКЛАМА

Фото Поліції Рівненщини

248

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсії у вересні більше не буде: що сталося

яблучний пиріг

Смачний яблучний пиріг за 5 хвилин: просто вилийте тісто у форму і викладіть яблука

карти

Левам — «Сила», Водоліям — «Місяць», а Близнюкам — «Закохані»: Таро-прогноз на суботу, 28 вересня

Людмила Листопад

«Почуваюся, як перша жінка-космонавт»: історія єдиної в Україні водійки в компанії з міжміських пасажирських перевезень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту