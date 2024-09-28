Автоцистерна таранила блокпост на Рівненщині: загинув поліцейський (фото)
В Україні стався черговий дорожній інцидент на блокпосту — цього разу на Рівненщині автоцистерна протаранила пост охорони, вбивши 40-річного поліцейського та травмувавши 28-річного кінолога. Також отримав травми і військовослужбовець, додали в Поліції Рівненщини.
Автопригода сталася у суботу, 28 вересня, близько 08:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин.
Попередньо: водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.
Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду — тверезий. Наразі він затриманий.
Що ж до цистерни, то вона була наповнена газом, але на щастя, не розгерметизувалась.
Також нагадаємо про масштабне смертельне ДТП на Житомирщині, де вантажний автомобіль DAF з напівпричепом (цистерною) скоїв наїзд на пасажирський автобус, що призвело до загибелі дев'ятьох і травмування 16 осіб.
Фото Поліції Рівненщини
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