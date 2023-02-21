Неподалік Мукачево мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: загинули четверо людей, серед них дитина
У моторошному ДТП у Мукачівському районі Закарпатської області загинули четверо людей, зокрема й дитина. Ще один чоловік отримав політравми, констатували місцеві рятувальники.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху міжнародного значення Київ — Чоп, надійшло на гарячу лінію опівдні 20 лютого.
Як виявилося, поблизу села Нижні Ворота за поки невстановленої причини мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою Renault.
Використовуючи спецінструмент надзвичайники допомогли травмованому водієві вибратися з кабіни вантажівки і передали його під медикам екстреної медичної допомоги. Далі деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса.
Причину та інші деталі моторошної аварії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, наприкінці січня подібне ДТП сталося на трасі Київ-Полтава, тоді водій та один пасажир маршрутки загинули, а 8 пасажирів отримали ушкодження.418
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