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Події

ДТП під Полтавою: авто ЗСУ протаранило блокпост, постраждали чотири військових

15:16 17 вересня 2023
медики

В Полтавській області сталася ДТП, в якій постраждали військові — в районі міста Чутове авто ЗСУ в'їхало у блокпост.

Аварія сталася в суботу, 16 вересня, розповіли в харківському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЦЕМП).

Повідомляється, що на шляху до Харкова бригади екстреної медичної допомоги (ЕМД) були зупинені на місці ДТП, де військове авто не впоралося з керуванням та в'їхало в блокпост в районі міста Чутове.

Внаслідок ДТП постраждали четверо військових.

«Наші бригади негайно зреагували та в повному обсязі надали медичну допомогу. Для подальшої госпіталізації постраждалих передано бригаді ЕМД 515 міста Полтави», — розповіли медики.

Нагадаємо, нещодавно в жахливій ДТП на Рівненщині загинула дитина й постраждали багато людей.

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