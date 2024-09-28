Фахівці зі східної філософії склали східний гороскоп на наступний тиждень. Він допоможе людям підвищити свою ефективність у всіх сферах життя. Експерти розповіли, що очікує нас наступного тижня і як краще діяти, щоб досягти успіху, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Щур

У Щурів спостерігається зниження енергійності. Важливо залишатися оптимістичними, добродушними та готовими до компромісів, а також надавати підтримку своїм друзям та родичам. У кармічному плані добрі вчинки будуть особливо сприятливими в цей час. Щури можуть позбутися багатьох боргів і поліпшити своє майбутнє, зробивши добрі справи для Всесвіту. Не варто чекати, коли щось станеться — дійте самі.

Бик

Бики — це цікаві особистості, з якими часто відбуваються незвичайні події. Все, що станеться цього тижня, стане знаковим. Ніщо не буде випадковим; всі події будуть наслідком раніше ухвалених рішень. Якщо Бики зроблять все правильно, вони зможуть відчути неймовірну легкість та бажання розпочати нове життя. Якщо таке бажання виникне, не варто стримувати пориви.

Тигр

Цього тижня Тиграм варто постаратися покращити своє життя. Це не найкращий час для зміни обстановки та подорожей, і дім стане місцем сили, тому важливо залишатися поряд з рідними. Тигри зможуть подолати свої страхи та невпевненість. Це гарний час для пошуку другої половинки, особливо якщо знайомитися в реальності, хоча знайомства через інтернет теж можуть виявитися продуктивними.

РЕКЛАМА

Кролик

Кролики, ймовірно, чекають далекої поїздки — це може бути відрядження або особиста поїздка. Один із родичів може потребувати допомоги, тому варто бути готовими на день з'їздити до іншого міста. Тиждень не вдалий для подорожей на будь-якому виді транспорту, так що без необхідності краще не вирушати в дорогу. У роботі та справах Кроликів чекає позитивне зрушення — можливо, вони зможуть вирішити назрілі проблеми.

Дракон

Цього тижня Всесвіт може нагадати Драконам про те, що вони хотіли б швидше забути. Неприємні думки можуть виникати зненацька, заважаючи як роботі, так і насолоді життям. Дракони також відчують наслідки нещодавно прийнятих рішень: добрі вчинки будуть винагороджені, а за погані доведеться розплачуватися. Початок жовтня обіцяє бути цікавим та насиченим подіями.

РЕКЛАМА

Змія

Для народжених у рік Змії зараз може спостерігатися чорна смуга в житті. На роботі та вдома можливі конфлікти. Однак їх можна мінімізувати, якщо не реагувати надто гостро на слова та дії близьких, друзів та колег. Найближчим часом найвдаліший період початку фізичної активності, дієти чи боротьби зі шкідливими звичками. Всесвіт допоможе Зміям позбутися всього непотрібного.

Кінь

Експерти фен-шуй рекомендують Коням якнайшвидше зробити прибирання. Після цієї справи з високою ймовірністю почнуть розвиватися у позитивному напрямку, торкаючись як роботи і бізнесу, так і творчих захоплень і любові. Зараз також зручний момент для ремонту старих речей і покупки нових меблів або аксесуарів для дому. На початку жовтня важливо не перевтомлюватися, оскільки це є ключовою умовою для збереження успіху.

РЕКЛАМА

Коза

Тим, хто народився в рік Кози, слід пам'ятати про необхідність обережності спілкування з оточуючими. У їхньому оточенні можуть з'явитися токсичні особи, які прагнуть досягти своїх цілей за допомогою обману та хитрощів. Довірливість на даний момент може стати помилкою, яку не варто припускатися, інакше це призведе до серйозних проблем.

Мавпа

Мавпам потрібно налаштуватися на позитивну хвилю. Якщо настрій не найкращий, не варто переживати. Головне — зосередитися на бажанні змінити своє життя на краще. Всесвіт підтримує їх, і варто чекати на щось приємне. Період із 30 вересня по 6 жовтня буде під девізом «бачу мету — йду до неї». Якщо є бажання щось змінити, треба діяти, і вплив Всесвіту буде відчутним, надаючи Мавпам сили.

Півень

Тим, хто народився на рік Півня, всесвіт допоможе виправити минулі помилки, насолодитися поточним моментом та зазирнути у майбутнє. У цьому їм допоможе інтуїція. Незважаючи на загальну сприятливу атмосферу цього тижня, не варто легковажно діяти. Краще довіряти лише собі та своєму досвіду. У сфері роботи та бізнесу відкриваються нові можливості, але не поспішайте з ухваленням рішень — важливо робити це обдумано та мудро.

Собака

Собакам експерти східних прогнозів рекомендують якнайшвидше позбутися страху, нав'язливих думок і тривог. Спілкування з родичами та близькими друзями може допомогти у боротьбі з поганими думками. Можливо, настав час поділитися своїми переживаннями з тими, хто поряд. Поки що краще не починати щось нове, а зосередитися на завершенні розпочатих справ, щоб увійти у жовтень без боргів та турбот.

Свиня

Тим, хто народився на рік Свині, необхідно самостійно розвивати впевненість у собі, оскільки Всесвіт зараз тимчасово не зможе допомогти. Спілкування з добродушними та успішними людьми буде корисним для підвищення впевненості. Для досягнення успіху у справах і на роботі може знадобитися поступитися у своїх принципах, те саме стосується і відносин. Свиням варто переглянути своє ставлення до того, що відбувається, і не боятися рухатися вперед.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на 28 вересня. Також, на думку астрологів, з 2 жовтня настане найважчий період коридору затемнень, коли доля як мінімум трьох знаків круто зміниться.

135

Читайте нас у Facebook