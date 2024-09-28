Суддя Верховного суду України загинув внаслідок удару росіян по Козачій Лопані на Харківщині, — прокуратура (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 28 вересня близько 13:00 російський дрон атакував цивільне приватне авто у прикордонній Козачій Лопані на Харківщині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

ВІДЕО ДНЯ

За його даними, відомо про загибель чоловіка — його дані встановлюють.

«Ще троє жінок отримали поранення, госпіталізовані до медичного закладу», — сказано у повідомленні.

Люди, в автівку яких поцілив російський дрон у Козачій Лопані, приїхали у селище, щоб погодувати тварин, повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

РЕКЛАМА

За його даними, одна з трьох поранених перебуває у тяжкому стані, чоловік загинув на місці.

Задоренко зазначив, що протягом останніх годин по Козачій Лопані російські військові завдали не менше семи ударів FPV-дронами.

РЕКЛАМА

«Троє жінок були доправлені лікарні. Стан двох стабільний, їхньому життю нічого не загрожує. За життя третьої пораненої зараз борються лікарі», — сказав речник Дергачівської МВА Олександр Кулік, інформує Суспільне.

РЕКЛАМА

Жертвою удару рф по Козачій Лопані став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Пізніше Верховний Суд із сумом повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

Як писали «ФАКТИ», в результаті ворожого удару по Сумам загинули 9 людей.

213

Читайте нас у Facebook