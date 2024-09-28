У Сумах та Кривому Розі завершили рятувальні роботи після російських ударів: названо точну кількість жертв (фото, відео)

У місті Суми на місці ворожого удару рятувальники завершили рятувально-пошукові роботи. Про це повідомили в ДСНС України.

«28 вересня, використовуючи БпЛА типу „Шахед“, ворог наніс удари по м. Суми. В результаті атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали будівлі медичних закладів, виникло декілька осередків горіння. Евакуювавши в безпечне місце людей, які знаходились в медичному закладі та проводячи гасіння, надійшла інформація про загрозу повторного удару. Співробітники ДСНС встигли відійти. Цього разу, вороже влучання було поряд з епіцентром події між двома п’ятиповерховими житловими будинками. З пошкоджених житлових будинків співробітники ДСНС евакуювали мешканців та ліквідували осередки горіння. На місце удару залучалась спеціальна техніка для проведення висотних робіт», — йдеться у повідомленні.

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В ДСНС повідомили, що загинуло 9 осіб, в тому числі 1 співробітник Національної поліції України. Постраждало 10 людей, серед яких також є один поліцейський.

Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що на знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня.

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На обстріл Сум відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу — тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху», — написав президент.

У Кривому Розі після обстрілу було завершено пошукові роботи. З-під завалів дістали ще одну загиблу людину, повідомили в ДСНС України.

«Загалом, внаслідок російського удару по адмінбудівлі Криворізького районного управління поліції загинули 4 людини, ще 6 людей отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, через цю атаку загинули четверо людей.

«30 вересня в місті — День жалоби за загиблими. У лікарні досі залишаються троє постраждалих. Їхній стан — середньої тяжкості», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», в п'ятницю, 27 вересня російські війська атакували ракетою будівлю управління поліції у Кривому Розі Дніпропетровської області.

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