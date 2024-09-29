40.97 / 41.52 45.80 / 46.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Неспокійна ніч на росії: країну-агресора атакували 120 дронів українського виробництва

14:55 29 вересня 2024
Пожежа на військовому об'єкті рф

За вибухами і пожежами на території росії, на які жалілись російські окупанти і ніч на 29 вересня, стоять Сили оборони України.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела.

«Сили оборони України в ніч на 29 вересня атакували арсенал російської зброї у Волгоградській області рф. Атаку здійснили за допомогою 120 дронів українського виробництва. Це була спільна операція ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ. Внаслідок атаки було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області», — говориться у повідомленні.

За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 у неділю, 29 вересня, за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі становить понад 600 кілометрів.

РЕКЛАМА

Як повідомляють російські пабліки у соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа.

«Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії рф», — зазначають джерела.

РЕКЛАМА

 

РЕКЛАМА

 

Нагадаємо, що українські військові не вперше знищують російські склади з боєприпасами та ракетами. Так, цього місяця були атаковані два арсенали у Тверській області. Крім того, було завдано удару по арсеналу «Тихорецьк» у Краснодарському краї. Це одна з найбільших баз зберігання боєприпасів росіян.

Фото — скрін відео

90

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсії у вересні більше не буде: що сталося

військові

«Куди йдуть мільярди мільярдів? Ми не можемо 11-й рік просити людей постійно нас забезпечувати»: комбат про проблеми з забезпеченням ЗСУ

карти

Левам — «Король Кубків,» Овнам — «Туз Пентаклів», а Дівам — «Маг»: Таро-прогноз на 29 вересня

пригоріла каструля

Як почистити пригорілу каструлю: запам’ятайте ці ефективні способи

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту