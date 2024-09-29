Неспокійна ніч на росії: країну-агресора атакували 120 дронів українського виробництва

За вибухами і пожежами на території росії, на які жалілись російські окупанти і ніч на 29 вересня, стоять Сили оборони України.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела.

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«Сили оборони України в ніч на 29 вересня атакували арсенал російської зброї у Волгоградській області рф. Атаку здійснили за допомогою 120 дронів українського виробництва. Це була спільна операція ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ. Внаслідок атаки було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області», — говориться у повідомленні.

За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 у неділю, 29 вересня, за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі становить понад 600 кілометрів.

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Як повідомляють російські пабліки у соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа.

«Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії рф», — зазначають джерела.

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Нагадаємо, що українські військові не вперше знищують російські склади з боєприпасами та ракетами. Так, цього місяця були атаковані два арсенали у Тверській області. Крім того, було завдано удару по арсеналу «Тихорецьк» у Краснодарському краї. Це одна з найбільших баз зберігання боєприпасів росіян.

Фото — скрін відео

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