Не тільки Торопець: Сили оборони уразили два військових арсенали рф і аеродром

В ніч на суботу, 21 вересня, Сили оборони завдали вогневого ураження по арсеналу «Тихорецьк», що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ.

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Ураження підтвердили в Генштабі ЗСУ.

За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тон боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

РосЗМІ показали відео з місця подій.

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Окрім цього, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони рф неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

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Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.

Крім того, дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому «Шайковка» у Калузькій області рф. Там дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну, пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах.

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«СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу — одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон „падіння уламків“ — в самому розпалі», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших.

Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів не припиняється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щоросійський арсенал у Торопці Тверської області росії, який запалав у ніч проти 18 вересня, був знищений ударними дронами СБУ, ГУР та Сил спеціальних операцій.

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