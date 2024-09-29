Вибухова ніч на росії: дрони атакували склади з іранською балісткою

У Волгоградській області росії був, ймовірно, атакований арсенал, де могли зберігати іранські балістичні ракети.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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За його словами, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.

«Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них», — зазначив Коваленко.

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Крім того, у мережі йдеться про те, що арсенал зброї, який горить у Котлубані, атакували СБС, ССО ЗСУ, підрозділи ГУР та СБУ

При цьому зазначається, що склад знаходиться на відстані понад 400 км від лінії бойового зіткнення. А напередодні удару на територію арсеналу прибув черговий ешелон з іранськими ракетами.

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«БК наразі горить дедалі дужче — це видно і на мапі пожеж NASA», — зазначається в повідомленні.

Про пожежу на складах у Котлубані повідомляють і російські Telegram-канали.

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Також росЗМІ пишуть, що горить аеродром у Ейську після прильоту БПЛА. За даними ЗМІ, там росіяни зберігали «Кинджали».

Крім того, дрони сьогодні вночі чули у Волгодонську, Приморсько-Ахтарську, звідки рф запускає «шахеди» по Україні.

У Воронежі заявляють про приліт «збитого обломка» у квартиру багатоповерхівки. А район аеродрому «Балтимор» у Воронезькій області начебто теж атакували ударні безпілотники.

Нагадаємо, два тижні тому після атаки дронів у російському Торопці загорівся склад боєприпасів, на будівництво якого витратили десятки мільйонів доларів.

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