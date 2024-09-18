Атака на арсенал у Торопці: на будівництво витратили десятки мільйонів доларів, скільки вкрали — невідомо

Атака БПЛА, що призвела до масштабних пожеж і вибухів на 107-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у місті Торопець (Тверська область, росія), також завдала росії матеріальної шкоди мінімум у 50 мільйонів доларів. Саме таку суму (близько 3,6 млрд рос. руб.) виділили на будівництво сучасного арсеналу для ракет, боєприпасів та вибухових речовин.

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Таку суму у 2015 році називали в Агентстві спеціального будівництва росії. За тодішнім курсом це було еквівалентно трохи понад 50 мільйонів доларів.

Тоді в рамках будівництва арсеналу було зведено фундаменти, колони та стіни, велися облаштування перекриттів, покрівлі, обсипання споруди. В арсеналі планувалися холодні та опалювальні приміщення, електричні підстанції, очисні споруди, резервуари для зберігання води та палива, понад сто пожежних водойм. Підрядник наголошував, що при роботах використовує тільки будматеріали російського виробництва та на будівництві постійно зайняті до 200 робітників та 35 одиниць техніки.

Роботи велися в рамках програми, яка стартувала ще у 2012 році, щодо заміни всіх складів зберігання боєприпасів просто неба, на сучасні сховища з чотирирівневою системою безпеки та інтелектуальним управлінням. На це було виділено 90 млрд руб., або близько 3 млрд дол. у цінах 2012 року.

При цьому, незважаючи на бравурні доповіді, роботи на арсеналі в Торопці було закінчено лише 2018 року. Цікаво, що відкривав його тодішній заступник міністра оборони росії Дмитро Булгаков, який нині перебуває в СІЗО за підозрою в корупції.

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Символічно, що «Спецстрой росии», що будував арсенал, у 2017-му році був ліквідований, а його колишнього першого заступника голови Олександра Загорулька у 2019 році було засуджено на 8 років. Йому інкримінували участь у злочинній групі, яка викрала 1,1 млрд рос. руб., або 150 млн. дол. Не виключено, що розкрадання були й під час будівництва 107-го арсеналу ГРАУ у Торопці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Україна продовжує домагатися дозволу на використання отриманих від союзників далекобійних ракет для ударів по російській території. Це допоможе зробити подібні атаки частішими та ефективнішими.

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