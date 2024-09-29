Сам має боятися використовувати ядерну зброю: Зеленський відреагував на погрози путіна

Диктатор путін знає, що Захід найбільше боїться ядерних загроз, тому періодично вдається до них у скрутній для себе ситуації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Fox News.

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«Ніхто не знає, що у нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений. що він це зробить. Я не впевнений… Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не путін, дякувати Богу», — наголосив президент.

Зеленський наголосив, що він не може точно знати про наміри путіна.

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«Бо він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і робити те, що він зробив. Я думаю, що він любить своє життя і те, як він керує життям інших. Саме тому, я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю», — підкреслив глава держави.

Зазначимо, що нещодавно російський диктатор «запропонував» розширити перелік умов застосування ядерної зброї. В оновленій редакції ядерної доктрини агресію проти росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на рф. Водночас путін зазначив, що російська ядерна зброя, нібито потужніша за зброю НАТО.

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