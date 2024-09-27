Заяви путіна про оновлену ядерну доктрину кремля, які використовує Трамп для своєї перемоги на виборах, виявляють його побоювання, що Україні можуть дозволити використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях всередині росії. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пише LRT.

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«Ми всі чули слова путіна. Я вважаю, що ключове повідомлення полягає не в тому, що він сказав, а в тому, що, коли він говорить про нову концепцію, він чітко сигналізує про те, що надання Україні можливостей удару дальньої дії є справді важливим питанням, якого він боїться», — сказав Кащюнас на прес-конференції.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який знаходиться з візитом у Литві, заявив, що Захід не наляканий «ядерною риторикою» путіна.

«Я можу повторити, що це риторика путіна. Він голосно говорить і погрожує, і нас це не повинно лякати. Ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне», — сказав Пісторіус.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не отримав дозволу від Сполучених Штатів і Великої Британії на використання ракет великої дальності для ударів по цілях на території росії. Зеленський закликає Захід дозволити це, але Вашингтон прагне отримати більш детальну інформацію про те, як Київ використовуватиме цю зброю та як її використання впишеться в ширшу стратегію війни.

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