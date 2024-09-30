Де дивитись онлайн Україна — Бразилія: розклад трансляцій та прогноз на півфінал чемпіонату світу з футзалу

У середу, 2 жовтня, збірна України з футзалу, яка розгромила у чвертьфіналі Венесуелу (9:4), на «Хумо Арені» у столиці Узбекистану Ташкенті проведе півфінальний поєдинок чемпіонату світу проти найтитулованішої команди планети — п'ятиразових чемпіонів світу бразильців.

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Майбутній суперник команди Олександра Косенка, який очолює світовий рейтинг, поки що не втратив на ЧС-2024 жодного очка. На груповому етапі підопічні Маркіньоса Шав'єра знищили Кубу (10:0), Хорватію (8:1) та Таїланд (9:1), у 1/8 фіналу розгромили Коста-Рику (5:0), а у чвертьфіналі здолали Марокко (3:1).

У майбутньому матчі букмекери віддають повну перевагу бразильцям. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу підопічних Олександра Косенка в основний час приймає з коефіцієнтом 12,00, на нічию — 9,40, на виграш південноамериканців — 1,11.

У прямій трансляції на території нашої країни матч Україна — Бразилія дивіться (початок — о 18:00) на регіональних каналах «Суспільного», телеканалі «Суспільне Спорт», сайті «Суспільне Спорт» та YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

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Чемпіонат світу з футзалу. ½ фіналу

2 жовтня (середа)

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Україна — Бразилія 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

Нагадаємо, що іншу півфінальну пару ЧС-2024 за підсумками поєдинків 30 вересня сформують переможці матчів Франція — Парагвай та Аргентина — Казахстан.

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До речі, Україна вже повторила своє найкраще досягнення на світових першостях (раніше до четвірки найсильніших «жовто-сині» пробивалися на ЧС-1996). На інших чемпіонатах світу наша команда виступила так: на ЧС-2004 та ЧС-2008 — вийшла у другий груповий етап, на ЧС-2012 — у чвертьфінал, а на ЧС-2016 — в 1/8 фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна в матчі за вихід до чвертьфіналу ЧС-2024 здолала Нідерланди.

Фото uaf.ua

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