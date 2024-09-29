Україна у «перестрілці» з 13 голами перемогла Венесуелу і через 28 років вийшла до півфіналу ЧС з футзалу: відеоогляд матчу

У неділю, 29 вересня, збірна України з футзалу, яка вибила в 1/8 фіналу Нідерланди (3:1), провела на «Хумо Арені» у столиці Узбекистану Ташкенті поєдинок ¼ фіналу чемпіонату світу проти команди-сенсації Венесуели і вдруге в історії (через 28 років!) пробилася до четвірки найсильніших збірних планети.

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Чемпіонат світу. ¼ фіналу

Україна — Венесуела — 9:4

Україна: Сухов; Семенченко, Абакшин, Чернявський, Корсун (стартовий склад), Ципун, Швед, Микитюк, Мельник, Шотурма.

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Голи: Абакшин (5, 16, 18), Шотурма (14), Швед (20), Семенченко (21), Сухов (27), Чернявський (32), Микитюк (38) — Франсія (6), Віамонте (16), Відаль (17), Морільо (30).

Виходячи на майданчик, підопічні Олександра Косенка, звісно ж, пам'ятали, що саме скромні південноамериканці (21-е місце у рейтингу ФІФА) у першому раунді плей-оф сенсаційно перемогли дворазових чемпіонів світу та семиразових чемпіонів Європи іспанців (2:1). Хоча у групі ЧС-2024 Венесуела нічим не здивувала (1:7 з Іраном, 3:7 з Францією та 7:3 з Гватемалою), пробившись до 1/8 фіналу як найгірша з чотирьох найкращих команд, що посіли у квартетах треті місця.

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У першому таймі суперники влаштували на паркеті дику «перестрілку» з вісьмома голами, з якої Україна завдяки хет-трику Абакшина та влучним ударам Шотурми і Шведа вийшла з перевагою у два м'ячі — 5:3.

Добре, що невдовзі після перерви «жовто-сині» відзначилися ще двічі (забив навіть наш воротар Сухов!), і від такого удару долі Венесуела так і не оговталася — 9:4. Найрезультативніший матч плей-оф ЧС-2024 і наша перемога!

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У півфіналі турніру «жовто-сині», що поступилися в групі Аргентині (1:7), а також розгромили Анголу (7:2) і Афганістан (4:1), у середу, 2 жовтня, зіграють із найтитулованішою збірною планети — п'ятиразовим чемпіоном світу Бразилією, яка у чвертьфіналі виявилася сильнішою за марокканців — 3:1.

Нагадаємо, що ще дві пари чвертьфіналу ЧС-2024 сформували: Франція — Парагвай та Аргентина — Казахстан (матчі — 30 вересня).

До речі, Україна вже повторила своє найкраще досягнення на світових першостях (раніше до четвірки найсильніших «жовто-сині» пробивалися на ЧС-1996). На інших чемпіонатах світу Україна виступила так: на ЧС-2004 та ЧС-2008 — вийшла у другий груповий етап, на ЧС-2012 — у чвертьфінал, а на ЧС-2016 — в 1/8 фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України потрапила до четвірки найсильніших на Євро-2022.

Фото uaf.ua

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