Україна перемогла Нідерланди і пробилася до чвертьфіналу ЧС-2024 з футзалу: відеоогляд матчу

У вівторок, 24 вересня, збірна України з футзалу, яка у групі поступилася Аргентині (1:7), а також розгромила Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), зіграла на «Хумо Арені» у столиці Узбекистану Ташкенті матч 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Нідерландів і зуміла пробитися до чвертьфіналу.

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Чемпіонат світу. 1/8 фіналу

Україна — Нідерланди — 3:1

Україна: Сухов; Семенченко, Абакшин, Зварич, Корсун (стартовий склад), Швед, Микитюк, Чернявський, Мельник, Шотурма, Жук.

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Голи: Зварич (6), Мельник (31, 40) — Бузамбу (29).

Попри те, що «жовто-сині» посідають у рейтингу ФІФА 12-ту позицію, а «помаранчеві» лише 36-ту, опонент у команди Косенка був серйозним. Досить було згадати, що саме Нідерланди обіграли Україну на старті Євро-2022 (3:2).

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Тож не дивно, що у першій половині зустрічі суперники продемонстрували досить обережну гру. Але наші все ж таки реалізували один свій шанс, коли на 6-й хвилині класну багатоходівку ударом у порожні ворота завершив Зварич — 1:0.

На жаль, невдовзі після перерви голландці зрівняли рахунок. Але незабаром чудово зіграв наш голкіпер Сухов, який сміливо пішов із м'ячем уперед і став автором гольової передачі на Мельника — 2:1.

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В останні три хвилини Нідерланди пішли ва-банк, замінивши голкіпера на п'ятого польового гравця, але нарвалися на «обрізку», і Мельник «поховав» суперника — 3:1.

Ще в одному поєдинку ігрового дня Бразилія у 1/8 фіналу розгромила Коста-Рику — 5:0.

У чвертьфіналі турніру підопічні Олександра Косенка 29 вересня у Ташкенті битимуться або з дворазовим чемпіоном світу Іспанією, або з Венесуелою (вони зіграють о 15:30 25 вересня).

Додамо, що решту пар 1/8 фіналу ЧС-2024 сформували: Парагвай — Афганістан (25 вересня), Іран — Марокко, Португалія — Казахстан (26 вересня), Таїланд — Франція та Аргентина — Хорватія (27 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Євро-2022 Україна увійшла до четвірки найсильніших.

Фото uaf.ua

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