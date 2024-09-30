Україна відмовиться від паперових «Зелених карток»: коли автомобілістам чекати на нововведення

З 1 січня 2025 року зміниться низка умов міжнародного автострахування «Зелена картка». Зокрема, дія договорів розпочинатиметься не раніше наступного дня після їх укладання. Про це повідомили у Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).

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Там пояснили: за вимогами нового закону, міжнародний договір страхування набирає чинності з 00:00 дати початку терміну його дії, але не раніше початку доби, наступної після внесення запису про такий договір до Єдиної централізованої бази даних — тобто дати укладання такого договору.

«Якщо інформація про укладений договорів страхування не відображається у Єдиній централізованій базі даних — страховий сертифікат „Зелена картка“ може бути визнаний недійсним й, відповідно, транспортний засіб матиме статус незабезпеченого страховим захистом. У такому випадку водій не зможе перетнути кордон без чинного страхового сертифікату», — йдеться у повідомленні.

За словами Директора Бюро «Зелена картка» в Україні Олександра Салайчука, така ініціатива покликана зменшити кількість шахрайств з договорами страхування та уникнути підроблення страхових сертифікатів

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Інша зміна — вільне ціноутворення за договорами. З 2025 року страхові компанії в Україні матимуть можливість самостійно визначати розмір страхової премії за договорами міжнародного страхування «Зелена картка», ґрунтуючись на:

• внутрішніх критеріях оцінки ризиків;

• інших ринкових факторах.

«На сьогодні розмір страхових платежів за договорами міжнародного страхування є регульованим, але після ухвалення нового закону про автоцивілку від 17 червня 2024 року страхові компанії отримають право самостійно встановлювати вартість цієї послуги. Ціноутворення стане конкурентним. Для водіїв це відкриває можливість порівнювати ціни та вибирати найбільш вигідні пропозиції», — розповіли фахівці.

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Третя зміна — перехід до електронного формату «Зеленої карти». Водії зможуть надавати документ, зберігаючи, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої.

«Після впровадження цієї ініціативи поступово планується відмова від друкованих версій сертифікатів. Це значно спростить процедуру перевірки та зменшить ризики підробки страхових документів», — стверджують у МТСБУ.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні знову несподівано подорожчала «Зелена карта» для автомобілістів.

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