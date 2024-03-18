В Україні знову несподівано подорожчала «зелена карта» для автомобілістів: у МТСБУ назвали причину

В Україні знову подорожчала «Зелена карта» для автомобілістів. Починаючи з 15 березня 2024 року, Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСБУ) несподівано збільшує розмір єдиних страхових внесків за угодами міжнародного страхування «Зелена карта». Інформація з новими розмірами внесків оприлюднена у Додатоку до листа МТСБУ від 11.03.2024.

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Представники бюро стверджують, що це необхідно для забезпечення більш надійного захисту страхувальників у випадку ДТП за кордоном.

Нові тарифи були опубліковані на офіційному веб-сайті бюро та викликали значний резонанс серед водіїв.

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Наприклад, для легкових автомобілів з пасажирською місткістю до 9 осіб, включаючи водія, і для автомобілів з загальною масою до 3500 кг вартість страховки на різні строки виглядає наступним чином:

• на 15 днів — 1120 грн (порівняно з попередніми 1002 грн),

• на 1 місяць — 1783 грн (порівняно з попередніми 1595 грн),

• на 3 місяці — 4812 грн (порівняно з попередніми 3789 грн),

• на 1 рік — 12446 грн (порівняно з попередніми 8769 грн).

Страхування транспортного засобу є важливим як для початківців, так і для досвідчених водіїв.

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Головними причинами перегляду вартості страховок МТСБУ названо:

• зростання середньої суми страхових виплат,

• збільшення кількості вимог щодо страхових випадків, що сталися за участю українських водіїв за кордоном,

• зміна структури страхового портфеля, де зросла частка легкових транспортних засобів.

Вартість угод міжнародного страхування «Зелена карта» регламентується законодавством в євро і є однаковою для всіх страхових компаній України.

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Це означає, що такі зміни тарифів стосуються всіх власників транспортних засобів у країні.

Зазначимо, що сертифікат міжнародного автомобільного страхування (International Motor Insurance Certificate), також відомий як «Зелена картка», є міжнародним сертифікатом страхування, який без будь-яких перешкод або витрат приймається органами влади всіх 50 країн міжнародної системи «Зеленої картки». Cтраховий сертифікат «Зелена картка» видається в Україні страховими компаніями — повними членами МТСБУ за повноваженням МТСБУ.

Страховий сертифікат «Зелена картка» покриває шкоду, заподіяну водієм забезпеченого транспортного засобу третім особам на території країн-членів міжнародної системи «Зелена картка», що зазначені в такому сертифікаті.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в МТСБУ українських автомобілістів попередили про аферу із «зеленими картами» для виїзду за кордон. А народні депутати хочуть оновити закон про «автоцивілку».

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