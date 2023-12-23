В Україні подорожчала «Зелена карта» для автомобілістів: скільки тепер коштуватиме страховка

В Україні, де певні категорії громадян звільнили від оформлення автоцивілки, оновили вартість «Зеленої картки» — полісу за договорами міжнародного страхування.

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В Моторному (транспортному) страховому бюро (МТСБУ) повідомили розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн — членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» за виключенням рф та білорусі.

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Зокрема, для легкових автомобілів (до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг), ціни зросли до:

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1 002 грн за 15 днів дії договору;

1 595 грн за 1 місяць дії договору;

3 789 грн за 3 місяці ції договору;

8 769 грн за 1 рік дії договору.

Також змінилася вартість полісу для автобусів та вантажівок, причепів та мотоциклів.

Фото МТСБУ

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Нагадаємо, що влада Німеччини вводить для українців обов'язковий технічний огляд автомобілів, які знаходяться у країні понад рік. Перевірка здійснюватиметься шляхом спрощеної процедури.

Фото з мережі

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