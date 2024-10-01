З Покровою Пресвятої Богородиці 2024: красиві листівки та добрі побажання
У вівторок, 1 жовтня, в Україні відзначають три важливі свята: Покрова Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України та День українського козацтва. Усі три символічно пов'язані між собою, адже Покрова здавна вважається покровителькою козаків — захисників української землі.
Привітати з великим святом можна у віршах та прозі, а також красивими листівками.
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У день Покрови бажаю вам мирного неба!
Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,
Щоб вдавалось у житті все, що треба,
А наша країна лише процвітала!
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У свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.
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Хай Богородиця Діва своєю благодаттю спуститься на вашу домівку та захистить її від всього злого! Нехай жоден загарбник не завдасть вам шкоди, а молитви про перемогу захищають наших воїнів!
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Хай Пресвята Богородиця ваш дім береже
І навалу окупантів з нашої країни жене!
Хай блакитне небо лиш миром сяє!
Бог з Україною, добро перемагає!
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Пречиста Свята Покрово —
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов,
Візьми нас під свій Материнський Покров!
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Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Вона оберігає ваш дім від негараздів, а вашу родину — від труднощів. Бажаю здоров’я, щастя та спокою, щоб кожен крок був впевненим і благословенним.
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Вітаємо з особливим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай зараз Божа Матір оберігає наших захисників та весь народ від загарбників, а всі молитви наближають нас до перемоги!
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Вітаємо зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Ваші молитви завжди будуть почуті, нехай Вас і Ваших близьких ніколи не підводить здоров'я і віра в світле майбутнє. Зі Святом!
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Нехай Покров Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім та вбереже від негод та нещасть. Бажаю доброти в серцях і віри в душі, благополуччя в родині і мирного неба над головою!
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Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти — Цариця Землі і Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаєм Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи.
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