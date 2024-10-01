З Покровою Пресвятої Богородиці 2024: красиві листівки та добрі побажання

У вівторок, 1 жовтня, в Україні відзначають три важливі свята: Покрова Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України та День українського козацтва. Усі три символічно пов'язані між собою, адже Покрова здавна вважається покровителькою козаків — захисників української землі.

ВІДЕО ДНЯ

Козацька ікона

Привітати з великим святом можна у віршах та прозі, а також красивими листівками.

РЕКЛАМА

***

У день Покрови бажаю вам мирного неба!

Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,

Щоб вдавалось у житті все, що треба,

А наша країна лише процвітала!

РЕКЛАМА

***

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

РЕКЛАМА

***

Хай Богородиця Діва своєю благодаттю спуститься на вашу домівку та захистить її від всього злого! Нехай жоден загарбник не завдасть вам шкоди, а молитви про перемогу захищають наших воїнів!

***

Хай Пресвята Богородиця ваш дім береже

І навалу окупантів з нашої країни жене!

Хай блакитне небо лиш миром сяє!

Бог з Україною, добро перемагає!

***

Пречиста Свята Покрово —

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов,

Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Вона оберігає ваш дім від негараздів, а вашу родину — від труднощів. Бажаю здоров’я, щастя та спокою, щоб кожен крок був впевненим і благословенним.

***

Вітаємо з особливим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай зараз Божа Матір оберігає наших захисників та весь народ від загарбників, а всі молитви наближають нас до перемоги!

***

Вітаємо зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Ваші молитви завжди будуть почуті, нехай Вас і Ваших близьких ніколи не підводить здоров'я і віра в світле майбутнє. Зі Святом!

***

Нехай Покров Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім та вбереже від негод та нещасть. Бажаю доброти в серцях і віри в душі, благополуччя в родині і мирного неба над головою!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти — Цариця Землі і Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаєм Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.

Також нагадаємо про прогнози синоптиків на початок жовтня 2024 року.

22

Читайте нас у Facebook