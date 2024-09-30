Мокрий сніг у Карпатах та заморозки: літо, що затягнулося, неохоче відступає з України

Як і прогнозували синоптики, вересень в Україні був дуже теплим — майже «літнім». Завдяки атмосферній циркуляції з південного сходу, на територію України продовжить надходити тепле повітря з більш південних широт — температурний фон перевищуватиме норму на 5 — 10 °C.

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«Лише в західних областях прогнозується прохолодніша погода, в окремі дні не виключені заморозки. Дощі вірогідніші у другій половині тижня, проте охоплять вони не всю територію України. На сході продовжиться посушливий період», — прогнозує погоду на тиждень 30 вересня — 6 жовтря метеоролог Ігор Кібальчич.

У понеділок, 30 вересня, у більшості областей очікується тепла та суха погода. Лише у західній частині під впливом малорухомого атмосферного фронту часом спостерігатимуться дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вітер в Україні північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі +5…+10 °С, вдень +9…+14 °С; у Карпатах протягом доби 0…+5 °С. В інших регіонах вночі +11…+16 °С, вдень +20…+25 °С, на південному сході місцями до +28 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 1 жовтня, вночі невеликі дощі ще збережуться у західних областях, вдень по всій Україні без істотних опадів. Вітер на Лівобережжі південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень окремі пориви, 15 — 20 м/с; на Правобережжі північно-західний, 7 — 12 м/с, на Одещині місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С; у Карпатах протягом доби 0…+5 °С. У більшості областей вночі +10…+16 °С, вдень +20…+25 °С, на півдні та сході місцями до +27 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У середу, 2 жовтня, у всій Україні очікується переважно сонячна погода, без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с; у східній частині східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +13…+18 °С. На інших територіях вночі +8…+14 °С, вдень +21…+26 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У четвер, 3 жовтня, продовжиться період малохмарної і теплої погоди по всій країні. Дощів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі +3…+8 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +16…+21 °С. На інших территоріях вночі +8…+14 °С, вдень +22…+27 °С.

Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 4 жовтня, на більшій частині території країни утримається суха та аномально тепла погода. Лише у західних областях вранці та вдень місцями пройдуть дощі, також можливі тумани. Вітер переважно південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +8…+14 °С, вдень +22…+27 °С, у західній частині +14…+19 °С.

Фото Укргідрометцентру

У суботу, 5 жовтня, вночі у західних областях, вдень також місцями у південних, центральних та північних регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами. На Лівобережжі без істотних опадів. Вітер південно-східний, на заході північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +17…+22 °С, на південному сході, в Криму та в Приазов'ї +23…+28 °С.

У неділю, 6 жовтня, нестійка погода з дощами очікується у більшості областей країни, крім східної та західної частини. Місцями можливі грози та шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +15…+20 °С, у південно-східній половині та Криму +23…+28 °С.

Тим часом Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що у горах — мороз.

Так, станом на 9:30 30 вересня на горі Піп Іван — туман, вітер північний 20−22 м/с, температура повітря -5°С

Стосовно погоди у жовтні, то, за словами співробітниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, середньомісячна температура очікується на два-три градуси вище за кліматичну норму. А вже у листопаді вона буде ближче до кліматичної норми. Якщо у вересні фіксувався дефіцит опадів, то у жовтні він очікується ближчим до норми.

Фото Pixabay

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