Після шести років судових суперечок: голлівудська зіркова пара нарешті дійшла згоди у гучній справі про розлучення

Гучне розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека трохи затьмарило судові суперечки ще однієї зіркової пари. 44-річний Ченнінг Татум і 43-річна Дженна Дуан розлучилися ще у 2018 році після майже дев'яти років шлюбу, але тільки зараз досягли мирової угоди. Зокрема, колишні закохані врегулювали грошові питання, щоб уникнути судового процесу, який був призначений на грудень.

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Вони познайомилися на зйомках фільму «Крок вперед» у 2006 році, а через два роки заручилися. У 2009 році вони одружилися в Малібу. У 2013 році у них народилася донька Еверлі, якій зараз 11 років, пише видання People.

Також багаторічний шлюборозлучний процес був пов'язаний з боротьбою за прибуток від франшизи «Чарівний Майк», яка розпочалася ще під час їхнього шлюбу.

Адвокати Дуан протягом усього процесу розлучення стверджували, що фільм був створений під час її стосунків з Татумом і співфінансувався з подружніх фондів, тоді як юридична команда актора стверджувала, що він ніколи не приховував фінанси й не відмовляв дружині в «її частці в активах або доходах».

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Наразі Татум заручений з режисеркою фільму «Блимни двічі» Зої Кравіц, з якою його пов'язують романтичні стосунки з 2021 року. Його колишня заручена зі Стівом Кейзі, з яким має ще двох дітей.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі на 62-му щорічному кінофестивалі у Нью-Йорку представила свій новий фільм «Марія». Підтримати 49-річну актрису прийшли троє її старших прийомних дітей.

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