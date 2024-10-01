Хоч навчилася добре співати: Анджеліна Джолі представила свій новий фільм «Марія» (відео)

Після відвідин Венеційського фестивалю Анджеліна Джолі з'явилася і на 62-му щорічному кінофестивалі у Нью-Йорку, де представила свій новий фільм «Марія».

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Підтримати 49-річну актрису прийшли троє її старших прийомних дітей, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Зірка позувала на червоній доріжці у білій сукні разом із 22-річним Меддоксом, 19-річною Захарою та 20-річним Паксом, який нещодавно постраждав в аварії.

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Троє біологічних дітей зірки Шайло, Вів'єн та Нокс захід не відвідали.

В інтерв'ю виданню Extra Джолі розповіла, що діти дуже підтримували її протягом зйомок фільму, де вона зіграла співачку Марію Каллас.

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«Мої хлопчики були зі мною на зйомках, вони працювали у відділі реклами та фотографії. Вони бачать, як ти працюєш. Це був глибоко емоційний фільм. Вони бачили, як я вчилася співати, як я тренувалася, як я нервувала. Вони були поряд, коли мені довелося виступати вперше, і я була в жаху, і вони були поруч, коли я розплакалася… Так що це був цікавий час для нас, щоб стати ще ближчим», — розповіла актриса.

Для нового фільму Анджеліна навчалася співати, оскільки її голос був використаний у картині разом із голосом Каллас. Акторці довелося багато репетирувати, а діти були головними свідками її домашніх «виступів». «Вони були зі мною в ті моменти, коли я голосно співала в будинку, і всі, напевно, сиділи у своїх кімнатах і думали: „О боже мій“. Це як вчитися грати на скрипці вдома». Потім настав момент, коли вони почали говорити: «Знаєш, мамо, у тебе все виходить».

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Зазначимо, що у Анджеліни Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта шестеро дітей, троє з яких прийомні: Меддокс, Захара та Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн.

Також нагадаємо, що нещодавно актриса відкликала позов до ФБР, який стосується ймовірного насильства з боку Бреда Пітта стосовно неї та їхніх дітей на борту приватного літака у 2016 році. Саме той інцидент передував розлученню зоряної пари.

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