Невже знову разом: знімок Дженніфер Лопес із ланцюжком на честь Бен Аффлека викликала фурор у шанувальників пари

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не сходять з перших шпальт газет після повідомлень про їхні проблеми у шлюбі, а особливо після того, як співачка подала на розлучення в Каліфорнії. І хоча, здавалося б, роман закінчився, нещодавно пару помітили разом у готелі Беверлі-Хіллз під час сніданку зі своїми дітьми, пише видання Hola.

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Пізніше повідомлялося, що, попри те, що під час зустрічі в Лос-Анджелесі вони мило провели час, пара не змінила своєї думки про розлучення і планує рухатися далі після розриву стосунків.

Однак днями б'юті-бренд Дженніфер поділився фотографією актриси, де вона носить ланцюжок «Бен» на честь свого чоловіка. Фотографія була зроблена за кілька місяців до цього, але бренд вирішив опублікувати її, щоб продемонструвати приголомшливий макіяж зірки. Це фото дало шанувальникам пари надію, що зіркові актори знову возз'єднаються.

На фото Джей Ло посміхалася, одягнена в коричневий піджак і білу сорочку в поєднанні з золотими прикрасами.

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Це фото знову дало надію шанувальникам Лопес і Аффлека

Інсайдер розкрив деталі останньої зустрічі Лопес і Аффлека після того, як їх не бачили разом понад два місяці.

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«Вони зібралися разом на веселий обід, щоб діти могли поспілкуватися, — розповіло джерело виданню People. — Дженніфер намагається бути доброзичливою з Беном. Однак вони все ще рухаються до розлучення. Вони полюбовно вирішують фінансові питання. Це була ідея Бена Аффлека зустрітися там. Він хотів показати, що вони дружні колишні. Та як тільки вони опинилися разом, він не зміг втримати свої руки подалі від Дженніфер».

Тим часом багатьох шокувала несподівана відвертість Дженніфер Лопес у розповідях про життя з Беном Аффлеком. Друзі актриси не виключають, що вона може бути викликана її зловживанням алкоголем на тлі гучного розлучення.

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Фото Getty Images

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