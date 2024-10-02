«Наймасовіший відомий випадок»: окупанти стратили українських полонених під Покровськом (відео)

На Покровському напрямку окупанти знов стратили українських військополонених. Це наймасовіший з відомих розстрілів бійців ЗСУ окупантами.

Це підтвердили в Офісі генпрокурора — за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) розпочато розслідування

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«1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками зс рф 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сел Миколаївка і Сухий Яр Покровського району», — зазначають в прокуратурі.

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На кадрах, які потрапили у мережу, зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки та вишикувались у шеренгу. Після цього російські загарбники відкрили по них вогонь на ураження та добили поранених впритул автоматною чергою.

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«Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва», — наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.

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Наразі проводяться заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу.

На страту українців відреагував і омбудсмен Дмитро Лубінець: «Країна-нелюд вчергове порушила міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції і з новими масштабами вдається до страт військовополонених. Вкотре виконую свою місію і як омбудсман України повідомляю листами про черговий російський злочин ООН та МКЧХ! Системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена, а ті, хто це вчиняв — понести відповідальність».

Нагадаємо, що коли ЗСУ відходили з Авдіївки, в місті залишалися п'ятеро поранені бійці, яких не вдалося евакуювати. Українська сторона домовлялася через координаторів, аби їм надали допомогу. Російські загарбники заявляли, що евакуюють поранених, аби потім обміняти, але розстріляли їх.

Фото Pixabay

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