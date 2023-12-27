Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Роботиного: дрон зняв момент страти (фото 18+)

Російські окупанти продовжують масово вчиняти військові злочини. Після розстрілу на Донбасі українських військових, які здавалися в полон через брак набоїв, стало відомо про ще один розстріл українських військовополонених. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі «Говорят Снайпер», який веде боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов.

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В опублікованому відео, знятому на безпілотник, видно, як російські військові розстрілюють українських захисників. Як заявляється, на кадрах убивають бійців 117-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Бунятов додає, що навмисно опублікував ролик, щоб усі бачили, чому Україна не може йти на переговори з окупантами.

На кадрах видно як четверо військових, які мають камуфляж, характерний для всіх рф, стріляють у військових, одягнених у камуфляж, схожий на піксель. Українські військові стоять на колінах та їх розстрілюють. Після цього один із окупантів підходить до кожного солдата, який лежить на землі, і ще вистрілює з автомата в голову.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно російські військові атакували позиції ЗСУ на Запорізькому напрямі, прикриваючись українськими військовополоненими. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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