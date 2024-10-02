Серед дітей по всьому світу поширюється смертельна розвага: чим небезпечний хаффінг

Серед підлітків, які нерідко потрапляють у різноманітні «групи смерті», що закінчується суїцидом, шириться нові небезпечні тенденції — у мережі ширяться відеороліки про «хромінг» або «хаффінг» — вдихання пар токсичних побутових речовин.

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Як пише glavcom.ua, відповідні дослідження були представлені на конференції Американської академії педіатрії.

Так, «хаффінг» передбачає вдихання токсичних речовин з рідини для зняття лаку, перманентних маркерів, аерозольних дезодорантів тощо. Це викликає короткочасний ейфоричний стан, але має серйозні наслідки для здоров'я, включаючи ураження мозку, серця, легень, нирок та інших органів. Крім того, хромінг може призвести до залежності та навіть смерті.

Зазначається, що дослідники проаналізували 109 відеороликів з хештегами #huffing та #chroming в TikTok, які зібрали понад 25 мільйонів переглядів. Майже 40% таких відео обули зняті саме неповнолітніми. В більшості відео фігурували маркери (31%) та аерозольні освіжувачі повітря (17%). Також згадувалися лак для нігтів, розчинники, бензин та дезодоранти. У половині відеороликів йшлося про повторне використання та ознаки залежності. Ще один небезпечний тренд — вдихання закису азоту (Galaxy Gas).

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Згідно з даними Управління з боротьби зі зловживанням психоактивними речовинами і психічним здоров'ям США, 2023 року близько 564 тис підлітків у віці від 12 до 17 років вживали інгалянти, що свідчить про зростання кількості випадків порівняно з 2022 роком, повідомляє «ТСН».

Дослідники зазначають, що на таких соціальних медіаплатформах, як TikTok, вірусний контент нормалізує такі тенденції, залучаючи молоду аудиторію. Адже деякі відео під відповідними хештегами збирають мільйони переглядів.

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Нагадаємо, що раніше в Україні ширилася суїцидальна гра «Синій кит». Діти, які брали в ній участь, отримували від «куратора» різні завдання, останнім з яких було самогубство.

Фото Pixabay

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