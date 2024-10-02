Українець влаштував стрілянину на ринку у Варшаві: що сталося

В Польші, яка прийняла у себе багато українських біженців, правоохоронці затримали українця, який влаштував стрілянину на ринку у Варшаві. Також було затримано його спільника, який теж брав участь у правопорушенні. Про це повідомляє польське видання wprost.pl.

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Стрілянина сталася ще на початку вересня, але затримали стрільців лише зараз.

Так, 8 вересня приблизно о 9:40 ранку на ринку «Олімпія» у Варшаві стався напад на співробітників відділу розвідки та патрулювання Головного управління поліції Варшави. Правоохоронці патрулювали територію ринку та затримали чоловіка, але в цей процес втрутився його спільник і вчинив стрілянину. Затриманий вирвався і втік, а під час інциденту було пораненого цивільного чоловіка, який робив покупки на ринку.

Постраждалого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. 57-річний чоловік отримав поранення в ногу.

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Правоохоронці розпочали заходи щодо з’ясування точних причин та обставин стрілянини. Поліцейські розпочали інтенсивні та масштабні пошуки винуватців події.

Кілька днів тому співробітники Департаменту боротьби з кримінальним терором і вбивствами Головного управління поліції Варшави у співпраці з офіцерами Головного управління поліції Варшави встановили місце перебування двох осіб, підозрюваних в участі у стрілянині. Спочатку був затриманий 38-річний громадянин України, а через кілька днів правоохоронці затримали 45-річного громадянина Таджикистану.

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Їх звинувачують у нападі на поліцейських із застосуванням вогнепальної зброї. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як писали «ФАКТИ», раніше українець із ножем напав на відвідувачів супермаркету у Варшаві.

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