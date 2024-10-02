Відомий український журналіст Леонід Швець підбив підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до США.

«Зеленський з'їздив до США з'ясувати стосунки. Неясність добряче дістала.

Те, що повезли в Америку під виглядом плану перемоги, може бути різного ступеня прекрасності, аж до сумнівної, але справжня мета — не продати чи продавити певний перелік прохань для здійснення певного ряду дій, а в принципі нарешті домовитися з головним стратегічним партнером про послідовну стратегію дій. Все, що відбувалося між нашими країнами до цього, і те, куди це зараз, восени 2024 року, привело просто кричить про необхідність терміново зайнятися спільною стратегією. Спорадичне та непередбачуване за обсягами та регулярності капання пакетів допомоги має дуже відносне відношення до чітко продуманої та організованої спільної боротьби з російською агресією.

…

З міркувань, що не варто було б ворушити Вашингтон до виборів, можна посперечатися. По-перше, важка ситуація на фронті позбавляє нас зайвих кількох місяців, які можна було б потерпіти і дочекатися більш слушного моменту. По-друге, саме вибори змушують метушитися прямо зараз. З листопада чинна адміністрація збиратиметься на вихід, майбутня буде зайнята підбором нових людей, потім піде час на розсадження по кріслах і притирання, — раніше березня оновлений Білий дім до ладу не запрацює. З цих міркувань краще зараз домогтися якихось важливих зобов'язань, запустити по можливості процеси і механізми взаємодії, ніж потім знову зіткнутися з Америкою, що досадливо відмахується, як було взимку-навесні цього року. Ризикнути варто, не ризикувати було ризикованіше.

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Зеленський хотів з'ясувати стосунки зі Штатами — він з'ясував їх настільки, наскільки вони зрозумілі самим Штатам. Привезти квіточку червону не вдалося, але для кого ще секрет, що ми не в казку потрапили? План перемоги залишається колишнім: кров, піт та сльози. Благослови, Господь, Америку, а слава — Україні", — написав він.

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