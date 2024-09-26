Україна готується до президентства Трампа: ЗМІ про зустріч Зеленського з Байденом і Гарріс

Після виступу в ООН президент Володимир Зеленський планує нанести візит до Білого дому, що може стати останньою нагодою переконати президента США Джо Байдена у важливості підтримки військових цілей України. Як повідомляє CNN, точні деталі плану перемоги, який Зеленський збирається представити Байдену і віцепрезидентці Камалі Гарріс, залишаються невідомими. Однак, згідно з джерелами, знайомими з основними аспектами цього плану, він наголошує на необхідності термінової допомоги для протидії російській агресії.

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Зеленський також планує добиватися довгострокових гарантій безпеки, які будуть стійкими до потенційних змін у керівництві США, зокрема з огляду на майбутні президентські вибори. План є відповіддю на зростаючу втому від війни навіть серед найнадійніших західних союзників України. Зеленський підкреслює, що Україна здатна перемогти без поступок окупованими територіями за умови отримання достатньої допомоги.

Крім того, Зеленський повторно звертається з проханням дозволити використовувати далекобійну зброю Заходу для атак на російську територію — це питання, у якому Байден раніше був стриманим, але тепер виявляє більше відкритості. Проте невідомо, чи буде рішення про дозвіл на удари по російській території публічно оголошене.

Серед викликів для українського лідера є й виборча кампанія в США. Дональд Трамп, головний суперник Байдена, висловлював готовність «врегулювати» війну і може скоротити підтримку України. Коментарі Трампа та його союзників надають нового значення переговорам Зеленського в Овальному кабінеті.

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Хоча під час візиту США оголосили про новий пакет допомоги на $ 375 мільйонів, постачання обладнання може бути відкладене через обмеженість ресурсів. Також, не всі республіканські політики підтримують Україну, що підкреслює складність ситуації, в якій опинився Зеленський.

Навіть в адміністрації Байдена визнали, що підтримка України може змінитися у випадку обрання нового президента. Однак Зеленський оптимістично заявив: «Якщо народ з нами, будь-який лідер буде з нами в цій боротьбі за свободу».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Дональд Трамп поскаржився на «маленькі випади» на його адресу з боку Зеленського і закликав Україну до переговорів з путіним.

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