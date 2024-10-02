Україна програла непереможній Бразилії та оскаржить «бронзу» ЧС-2024 з футзалу: відеоогляд матчу

У середу, 2 жовтня, збірна України з футзалу, яка перемогла у чвертьфіналі Венесуелу (9:4), провела на «Хумо Арені» у Ташкенті матч ½ фіналу чемпіонату світу проти найтитулованішої команди планети Бразилії і, на жаль, не змогла пробитися до фіналу.

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Чемпіонат світу. ½ фіналу

Україна — Бразилія — 2:3

Україна: Сухов; Абакшин, Мельник, Семенченко, Корсун (стартовий склад), Зварич, Чернявський, Шотурма, Жук, Микитюк.

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Голи: Чернявський (18), Корсун (29) — Семенченко (21, у свої ворота), Дієго (22, 36).

Якщо підопічні Косенка на шляху до півфіналу вже зазнали гіркоти поразки (1:7 у стартовому поєдинку з Аргентиною), то п'ятиразові чемпіони світу та лідери світового рейтингу бразильці обіграли всіх своїх опонентів із непристойним загальним рахунком 35:3. Зрозуміло, були явними фаворитами хлопці Маркіньоса Шав'єра й у протистоянні з 12-ю командою рейтингу ФІФА Україною. Але спробувати створити сенсацію «жовто-синім» сам Бог велів.

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І наші дуже гідно та на рівних провели перший тайм, у якому точними ударами відзначились обидві команди. Але якщо гол Бразилії скасували після перегляду VAR, то «постріл» Чернявського виявився результативним — 1:0. Шкода тільки, що по ходу стартової 20-хвилинки «жовто-сині» втратили ще одного гравця — Шотурму, який отримав травму і залишив майданчик на ношах (Швед пропускав матч через дискваліфікацію).

На жаль, вже на першій хвилині другого тайму бразильці відігралися, коли м'яч від ноги Семенченка влетів у сітку воріт Сухова. А ще за хвилину Дієго скористався ще однією помилкою нашої оборони — 1:2.

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Наші не зламалися, і, змусивши титулованого суперника помилитися, на 29-й хвилині зрівняли рахунок зусиллями Корсуна — 2:2. Це ще що. В одній з атак українців Бразилію двічі (!) рятувала штанга.

Якщо у першому таймі підопічним Косенкові вдалося не дотягнути до шести фолів (зупинилися на п'яти), то після перерви — ні. Дієго з 10-метрового штрафного удару приніс Бразилії перемогу (3:2) та путівку до фіналу ЧС-2024.

Нагадаємо, що в іншому півфіналі ЧС-2024 3 жовтня зіграють Франція та Аргентина. Саме з невдахою цього протистояння Україна 6 жовтня розіграє «бронзу» світової першості.

До речі, збірна України вже й так повторила своє найкраще досягнення на світових першостях (раніше у четвірку найсильніших «жовто-сині» пробивалися на ЧС-1996). На інших чемпіонатах світу наша команда виступила так: на ЧС-2004 та ЧС-2008 — вийшла у другий груповий етап, на ЧС-2012 — у чвертьфінал, а на ЧС-2016 — у 1/8 фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Євро-2022 Україна також увійшла до четвірки найсильніших.

Фото uaf.ua

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