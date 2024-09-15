Україна розгромлена віцечемпіонами світу на старті ЧС-2024 з футзалу: відеоогляд матчу

У неділю, 15 вересня, збірна України з футзалу, яка вийшла на ЧС-2024 після перемоги над поляками, на «Хумо Арені» у столиці Узбекистану Ташкенті провела стартовий матч світової першості проти віцечемпіонів світу команди Аргентини.

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Чемпіонат світу. Група С

Аргентина — Україна — 7:1

Україна: Сухов; Швед, Микитюк, Чернявський, Шотурма (стартовий склад), Жук, Зварич, Корсун, Мельник, Семенченко, Абакшин, Фаренюк.

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Голи: Аррієта (19, 32), Бранді (19), Роса (21), Борутто (30, 40), Боло Алемані (38) — Шотурма (18).

Підопічні Олександра Косенка зуміли вийти вперед завдяки влучному удару капітана команди Шотурми. Але чемпіони світу 2016 року ще до перерви відповіли більш ніж гідно, забивши два м'ячі за… 19 секунд ігрового часу. Спочатку Аррієта реалізував 10-метровий подвійний пенальті, а потім Бранді ефектно переправив м'яч у ворота Сухова п'ятою.

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На жаль, вже на першій хвилині другого тайму аргентинцям зусиллями Роси вдалося збільшити перевагу в рахунку, а невдовзі наш голкіпер Сухов двічі «подарував» м'яч суперникам. Не пробачили — 5:1.

За шість хвилин до сирени «жовто-сині» замінили воротаря на п'ятого польового гравця і… пропустили ще два м'ячі — 7:1. Подивимося, як наші вміють тримати удар.

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Ще в одному матчі у групі Ангола програла Афганістану — 4:6.

Становище команд: 1. Аргентина — 3 очки (різниця м'ячів — 7:1); 2. Афганістан — 3 (6:4); 3. Ангола — 0 (4:6); 4. Україна — 0 (1:7).

У наступних поєдинках групової стадії Україна зустрінеться з Анголою (18 вересня о 15:30) та Афганістаном (21 вересня о 18:00).

З шести груп до 1/8 фіналу ЧС-2024 вийдуть по найкращі дві збірні плюс чотири найсильніші команди з тих, що посіли в квартетах треті місця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футзалу увійшла до четвірки найсильніших на Євро-2022.

Фото uaf.ua

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