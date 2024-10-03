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У Києві зафіксовано падіння збитих російських дронів: наскільки успішно спрацювала ППО

8:16 3 жовтня 2024
мобільні групи

У ніч проти 3 жовтня російська армія вкотре била по Києву з за допомогою ударних БПЛА. Втім, жоден з них своєї цілі не досяг — ППО знищила близько 15 дронів.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Також в КМВА зазначили, що тактика та прийоми нападу ворога залишаються незмінними вже багато місяців поспіль: вночі ударні безпілотники на кшталт «Shahed» заходять на місто з різних напрямків та висот. Атаки проводяться різними кількісними групами.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БпЛА.

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«Проте, жоден з російських дронів своєї мети не досяг», — йдеться у повідомленні КМВА.

За даними адміністрації, сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

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За даними оперативного зведення, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі Києва. Але наслідки мінімальні — обійшлося без руйнувань, пожеж, інформація про постраждалих також не надходила, повідомили у КМВА.

Також росіяни вночі атакували Запорізьку і Дніпропетровську області.

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Зокрема, на Запоріжжі окупанти завдали 7 авіаційних ударів по Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Темирівці, Левадному, Новодарівці.

245 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
Крім того, по населених пунктах ворог бив з РСЗВ та артилерії, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Менш масованими, але від того не менш небезпечними були удари рашистів по Дніпропетровській області.

«Вночі ворог бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Покровську громаду. Неспокійно було й у Нікополі та Червоногригорівській громаді. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені промислове підприємство та лінія електропередач», — зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, вночі 2 жовтня росіяни атакували порт в Ізмаїлі на Одещині. Було зупинено роботу пункту пропуску на кордоні з Румунією.

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