«Шахеди» атакували порт в Ізмаїлі: зупинено роботу пункту пропуску на кордоні з Румунією (фото)

Ізмаїльський район Одещини, де раніше атак з повітря зазнав райцентр, знов перебував під ударами ворожих дронів-камікадзе.

«Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них — громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу», — повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Фото зі сторінки О.Кіпера

Фото ДСНС

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Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС. Через обстріл у пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинені пропускні операції, попередньо — до 11:00.

Фото ДСНС

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Фото зі сторінки О.Кіпера

«Наразі здійснюються заходи щодо стабілізації його функціонування. Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення», — додав Олег Кіпер.

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В командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомляють, що цієї ночі противник атакував Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф).

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку росії. Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється.

Нагадаємо, що на Сумщині «шахеди» атакували об'єкт критичної інфраструктури — мешканці кількох громад Шосткінського району залишилися без світла.

Фото зі сторінки О. Кіпера

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