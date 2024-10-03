Ворог завдав авіаударів по Харківщині: постраждали 13 людей, серед них трирічна дитина

Пізно ввечері у середу, 2 жовтня, росіяни знов вдарили по Харкову керованими авіабомбами. В результаті влучання КАБа в житловий будинок поранено 10 осіб, серед яких трирічна дівчинка.

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Найбільші руйнування зафіксовані в двох під'їздах. Десятки мешканців залишилися без житла, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За даними Харківської обласної прокуратури, ворог бив з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області рф. Два літаки Су-34 здійснили пуски керованих авіаційних бомб по Харкову та Золочеву Богодухівського району.

У Харкові авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку у Салтівському районі міста. Сталась пожежа.

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Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 людей, серед яких дівчинка 3 років 11 місяців. Найстаршій постраждалій 73 роки. Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто, уточнили в обласній прокуратурі.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі. Пошкоджено скління у двох багатоквартирних житлових будинках.

«Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова», — повідомив мер міста Ігор Терехов.

У с. Золочів Богодухівського району внаслідок авіаударів пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, господарчі споруди. Гострої реакції на стрес зазнала 69-річна жінка.

Вранці Командування Повітряних сил повідомило, що в ніч на 3 жовтня (з 21.00 02.10 по 07.00 03.10) ворог завдав удару по території України 105 ударними БпЛА.

В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних дронів у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

«Один безпілотник полетів у напрямку білорусі, двадцять три ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі над Києвом та Київською областю українська ППО знищила півтора десятка ворожих дронів. Уламки російських БПЛА зафіксували у Деснянському районі міста. На щастя, люди не постраждали.

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