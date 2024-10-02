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Вночі росіяни атакували дронами Сумщину та вдарили керованими бомбами по Харківщині (фото)

8:21 2 жовтня 2024
Збитий шахед

Напередодні увечорі під ворожим ударом знов перебував Шосткинський район Сумщини — росіяни вдарили «шахедами» по об'єктам критичної інфраструктури.

В Сумській ОВА повідомили, що знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади. А у ніч проти середи, 2 жовтня, українськи зенітники знищили чотири дрони-камікадзе.

А Харківщина вночі зазнала ударів КАБами. Керівник обласної ВА Олег Синєгубов зазначив, що о 4:10 ворог влучив КАБом у Київському районі Харкова — пошкоджено гаражі в кооперативі, без постраждалих.

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«Також ворог вдарив КАБом по місту Дергачі. Зафіксоване загоряння гаражів. Інформація щодо постраждалих не надходила. Один з ворожих КАБів о 4:10 вдарив по Малоданилівській громаді. У селі Черкаська Лозова, ліквідували загоряння трави на площі 1 га. За оновленою інформацією медиків, екстреної допомоги, внаслідок ворожого удару в Дергачах отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес пʼятеро людей, серед них — 14-річний хлопчик», — додав він.

Нагадаємо, що останнім часом майже щоденних ударів КАБами зазнає Запоріжжя, де є багато влучань в житлову забудову.

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Ілюстративне фото з відкритих джерел

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