Повний нумерологічний Таро-прогноз на жовтень 2024 року: чого чекати від другого місяця осені

Сьогодні, 3 жовтня, впевнені професійні тарологи, для багатьох людей завершиться певний період життя, і їм доведеться починати новий етап розвитку.

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А про те, чого чекати від місяця жовтня в цілому, йдеться у гороскопі, який склала нумерологиня, метафізикиня, фахівчиня з Таро Марія Лебедевич, пише видання ELLE.UA.

Жовтень — місяць, який обіцяє світло і зміни, адже випали Коди, які надихають — 19 «Сонце» і 10 «Колесо Фортуни». Код 19 — це один з найбільш життєствердних і оптимістичних Кодів. Він приносить ясність, розуміння власних цілей і впевненість у русі до них. Це час, коли ми здатні приймати мудрі рішення, керуючись внутрішньою силою і світлом.

Фінанси

Жовтень надає можливості для зростання і змін у фінансовій сфері. Для тих, хто проявить гнучкість та інтуїцію, цей час може стати періодом несподіваних, але приємних сюрпризів. Грошові потоки можуть здаватися нестабільними, проте тим, хто готовий сміливо приймати виклики та інвестувати у власний розвиток, Фортуна неодмінно посміхнеться.

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На тих, хто відкритий до нових можливостей, уже в листопаді й грудні можуть чекати великі успіхи: успішні угоди, довгоочікувані покупки й початок нових сприятливих циклів.

Здоров`я

Енергія місяця закликає нас приділити увагу здоров`ю і дбайливо ставитися до свого тіла. Жовтень — чудовий час для профілактики та турботи про себе. Здорове харчування, прогулянки на свіжому повітрі та підтримання позитивного настрою допоможуть залишатися в тонусі та справлятися з будь-якими сезонними викликами.

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Стосунки

У стосунках буде присутня динаміка. «Сонце» приносить радість, а «Колесо Фортуни» — зміни. Це час, коли важливо бути чуйним до близьких і ділитися теплом. Жовтень може стати часом зміцнення сімейних зв`язків і гармонії. Поява нових членів сім`ї, новина про довгоочікуваних дітей для пари або інші радісні події зроблять цей місяць особливим для багатьох.

Уроки жовтня

Жовтень вчить нас уважності та розсудливості. Щоб уникнути помилкових ілюзій, намагайтеся довіряти своїм відчуттям і внутрішньому світлу. «Сонце» допоможе прояснити ситуації, які раніше здавалися заплутаними, а «Колесо Фортуни» дасть шанси на краще, якщо дивитися на життя позитивно.

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Страхи

Страхи — це тіні, які розсіюються під світлом «Сонця». Важливо наповнити свідомість позитивними думками та прагненнями. Зображення сонця вдома або на телефоні може стати символом внутрішньої сили, нагадуючи вам про те, що кожен день приносить нові можливості. Проводьте більше часу на сонці та черпайте від нього енергію.

Висновок

Особливу увагу в цьому місяці варто приділити енергії «Сонця». Це Код, який символізує внутрішнє тепло, любов і світло, яке є в кожному з нас. Нехай ця енергія підтримує вас, даючи сили та натхнення на шляху до ваших цілей.

Код 1 «Маг,» який як квінтесенція енергій жовтня, нагадує нам: «Я все можу!». Цей місяць — час, коли можна втілити в життя найсміливіші плани, сповнені світлих ідей і радості.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, на які знаки зодіаку чекає успіх у жовтні 2024 року.

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