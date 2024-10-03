Землю охопила потужна магнітна буря: коли чекати полегшення

Магнітні бурі, за даними учених, впливають на 10−15% жителів Землі. Такі люди дуже гостро відчувають обурення геомагнітного поля нашої планети.

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Магнітні бурі також впливають на роботу систем зв'язку, прилади навігації тощо. Тому Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США намагається перед кожною бурею попередити землян про небезпеку.

В черговому прогнозі сонячної та геомагнітної активності на 3−5 жовтня 2024 року йдеться про те, що сьогодні магнітосфера з К-індексом 5. А завтра та 5 жовтня індекс виросте до семи.

Зазначимо, що геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності (так званим «К-індексом») — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку. Тобто, найближчими днями буря буде досить потужною.

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Втім, вже на початку наступного тижня, 7 жовтня, буря тимчасово втратить силу до 2-го, зеленого рівня.

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Водночас приведений прогноз — попередній, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Медики радять не терпіти головні болі та інші ефекти магнітних бур, а мінімізувати їх. Лікарі рекомендують всім, а особливо метеозалежним людям:

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- займатися помірною фізичною активністю;

- підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;

- намагатися більше відпочивати та висипатися;

- пити більше чистої води.

Також важливо перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків, адже якщо ви належите до категорії метеочутливих людей, у дні підвищеної сонячної активності напевно відчуєте підвищення або зниження артеріального тиску, порушення сну, біль у суглобах, головний біль та запаморочення.

Про те, яка погода очікується в Україні до кінця цього тижня, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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